Летом текущего года молодой человек напал на мужчину и похитил у него сумку.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Установлено, что в августе текущего года обвиняемый в вечернее время суток на одной из улиц районного центра напал на 35-летнего мужчину. Ударив потерпевшего, злоумышленник выхватил из его рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший обратился в полицию. Материальный ущерб, причиненный противоправными действиями, был оценен в 14 000 рублей.Подозреваемый в совершении грабежа был задержан сотрудниками уголовного розыска спустя несколько дней в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что похищенное имущество, в частности, находившийся в сумке мобильный телефон, планировал сбыть. Но довести задуманное до конца не успел. Похищенное полицейские изъяли в полном объеме.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.