Возбуждено уголовное дело.

В середине сентября текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Муромский», находясь на маршруте патрулирования, на одной из улиц города Мурома остановили автомобиль «Mazda CX-7» под управлением 38-летней местной жительницы. Женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено показаниями специального прибора.Для составления протокола об административном правонарушении полицейские пригласили женщину в служебный автомобиль. Желая избежать ответственности, нарушительница настойчиво предлагала госавтоинспекторам денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч рублей. Предупреждение о том, что данные действия преследуются по закону, не повлияло на водителя – она положил купюру между передними сиденьями патрульного авто.О данном факте инспектор проинформировал дежурную часть межмуниципального отдела, после чего незаконные действия правонарушительницы были пресечены.В настоящее время отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в отношении жительницы города Мурома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).