Возбуждено уголовное дело.
В середине сентября текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Муромский», находясь на маршруте патрулирования, на одной из улиц города Мурома остановили автомобиль «Mazda CX-7» под управлением 38-летней местной жительницы. Женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено показаниями специального прибора.
Для составления протокола об административном правонарушении полицейские пригласили женщину в служебный автомобиль. Желая избежать ответственности, нарушительница настойчиво предлагала госавтоинспекторам денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч рублей. Предупреждение о том, что данные действия преследуются по закону, не повлияло на водителя – она положил купюру между передними сиденьями патрульного авто.
О данном факте инспектор проинформировал дежурную часть межмуниципального отдела, после чего незаконные действия правонарушительницы были пресечены.
В настоящее время отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в отношении жительницы города Мурома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).