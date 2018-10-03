Сергей Скрипаль и его дочь Юлия общаются с людьми через соцсети и по электронной почте. Об этом журналист Марк Урбан, который написал книгу The Skripal Files. Также, по его словам, они встречаются с людьми, к Юлии приезжала подруга из России.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия общаются с людьми через Интернет. Об этом журналист Марк Урбан рассказал Русской службе BBC. Урбан — автор книги The Skripal Files, которую он написал на основе прошлогоднего интервью Скрипаля.По его словам, Скрипали контактируют с людьми через соцсети и по электронной почте. Также они встречаются с друзьями. В частности, в июне к Юлии приезжала подруга из России. Журналист отметил, что неверно думать, что Сергей и Юлия Скрипаль изолированы от общества."Они просто не очень хотят видеть нас — журналистов", — сказал он.Также Урбан рассказал, что поначалу Скрипаль отказывался верить в версию Лондона о том, что за этим преступлением якобы стоят российские спецслужбы. Однако "по мере развития событий вопреки своим изначальным инстинктам и эмоциональным установкам" Сергей, возможно, начал верить в причастность России.Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. По версии британских властей, за эти стоит российская разведка. Москва категорически отвергла все обвинения.Полиция назвала имена подозреваемых в совершении преступления. Это Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Позже появилась информация, что якобы настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. Он полковник и Герой России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении человека по фамилии Чепига.