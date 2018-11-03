По словам заявителя, неизвестный похитил автомобиль марки «Пежо», припаркованный на улице Газопровод...
Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 41-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже автомобиля.
В дежурную часть обратился водитель одной из столичных компаний. По словам заявителя, неизвестный похитил автомобиль марки «Пежо», припаркованный на улице Газопровод, принадлежащий его работодателю. Ущерб составил 900 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 1-й Магистральной улице. Им оказался 41-летний житель столицы. Также полицейские обнаружили и изъяли составные части похищенного автомобиля.
По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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