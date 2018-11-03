По словам заявителя, неизвестный похитил автомобиль марки «Пежо», припаркованный на улице Газопровод...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 41-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже автомобиля.В дежурную часть обратился водитель одной из столичных компаний. По словам заявителя, неизвестный похитил автомобиль марки «Пежо», припаркованный на улице Газопровод, принадлежащий его работодателю. Ущерб составил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 1-й Магистральной улице. Им оказался 41-летний житель столицы. Также полицейские обнаружили и изъяли составные части похищенного автомобиля.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22