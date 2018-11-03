Актер и певец Алексей Воробьев рассказал о том, что у него было очень много девушек. При этом, по его словам, за жизнью бывших возлюбленных он старается следить.

Актер и певец Алексей Воробьев рассказал о том, что у него было очень много девушек. При этом, по его словам, за жизнью бывших возлюбленных он старается следить.Говоря о своих прошлых отношениях Алексей Воробьев признался, что если собрать всех его бывших девушек в одной комнате, то это помещение должно быть размером с ангар. При этом, несмотря на большое количество любовниц, артист старается следить за жизнью бывших возлюбленных.Делает он это тайно, шпионя через социальные сети. "Не звоню и не пишу, чтобы не тревожить, потому что наши отношения и "мы" уже в прошлом, но почему-то важно знать, что у тех, кого я любил, с кем мне было хорошо и кому желаю счастья, действительно все в порядке", – цитирует Алексея Воробьева.Любвеобильный артист признался, что делает своим спутницам дорогие подарки, а однажды и вовсе предложил избраннице собственное сердце. "Однако такой жест не оценили. После этого я начал презентовать просто айфоны, макбуки и ювелирные украшения. Как показала практика, выходит гораздо дешевле", – подчеркнул певец.Рассматривает он и возможность строить отношения с Ольгой Бузовой. Артист пошутил, что не стал принимать участие в съемках шоу "Замуж за Бузову" просто потому, что ждет начала кастинга на второй сезон программы.Пока же он не теряет времени даром и знакомится с девушками для веселого времяпрепровождения. Так, Воробьев рассказал, что позвал незнакомку замуж, но, поскольку все ЗАГСы были уже закрыты, предложил сразу перейти к первой брачной ночи. Это схема, однако, дала сбой и в тот вечер певец получил отказ.