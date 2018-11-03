Против Дональда Трампа выдвинута новая порция обвинений. На сей раз — от его бывшего юриста. Майкл Коэн заявил, что во время предвыборной гонки нынешний американский лидер допускал расистские высказывания, крайне оскорбительные для темнокожих.

Против Дональда Трампа выдвинута новая порция обвинений. На сей раз — от его бывшего юриста. Майкл Коэн заявил, что во время предвыборной гонки нынешний американский лидер допускал расистские высказывания, крайне оскорбительные для темнокожих.Коэн утверждает, что в неформальных беседах Трамп позволял себе подобное довольно часто. Юрист подчеркнул: он сожалеет, что не прекратил деловые отношения с Трампом раньше. В январе в ООН главу Белого Дома подвергли жесткой критике за то, что он назвал развивающиеся страны "грязными дырами", напоминает телеканал "Россия 24".Что касается Майкла Коэна, он сейчас сам — фигурант уголовного дела. Летом он признал себя виновным по восьми пунктам. В том числе – в уклонении от уплаты налогов и нарушении правил финансирования предвыборной кампании Трампа.