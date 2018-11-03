"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали подозреваемого в краже мобильного телефона", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали подозреваемого в краже мобильного телефона", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В дежурную часть полиции поступило заявление от 34-летней москвички, которая сообщила, что в кинотеатре на улице Новый Арбат забыла свой мобильный телефон. Вернувшись, она его не обнаружила. Общий материальный ущерб составил 220 тысяч рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Выяснилось, что злоумышленник телефон продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению", - рассказала Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.