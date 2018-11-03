Португальский тренер Леонарду Жардим, еще недавно работавший в Монако, может возглавить мадридский Реал. Инициатива приглашения исходит от президента испанского суперклуба Флорентино Переса.

Португальский тренер Леонарду Жардим, еще недавно работавший в "Монако", может возглавить мадридский "Реал". Инициатива приглашения исходит от президента испанского суперклуба Флорентино Переса.После того, как итальянец Антонио Конте отказался возглавить "Реал", победитель Лиги чемпионов продолжает поиски нового наставника. Как сообщает "Спорт-Экспресс, президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает кандидатуру Леонарду Жардима, недавно ушедшего из "Монако". Но говорить о переговорах пока преждевременно.Леонарду Жардим с 2014 года возглавлял "Монако" и добился с клубом из княжества больших успехов – выиграл чемпионат Франции, доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Но после неудачного старта в нынешнем сезоне Жардиму пришлось покинуть команду.