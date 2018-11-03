Футболисты и тренеры английского Лестер Сити отправятся в Таиланд, где пройдут похороны трагически погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи. Команда вылетит в Бангкок сразу после матча с Кардифф Сити.

Футболисты и тренеры английского "Лестер Сити" отправятся в Таиланд, где пройдут похороны трагически погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи. Команда вылетит в Бангкок сразу после матча с "Кардифф Сити".Вишай Шривадданапрабха погиб в авиакатастрофе 27 октября, разу после домашнего матча с "Вест Хэмом". Похороны хозяина клуба пройдут на его родине в Таиланде. Согласно буддийским обычаям церемония прощания займет несколько дней.В 2010 году Вишай Шривадданапрабха стал владельцем контрольного пакета акций клуба. При нем "Лестер" вернулся в премьер-лигу, а в сезоне 2015/16 впервые в истории стал чемпионом страны.