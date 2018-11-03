Интернет-пользователи высмеяли испытания нового украинского беспилотника, сконструированного специалистами компании Спецтехноэкспорт, которая входит в структуру Укроборонпрома.

Интернет-пользователи высмеяли испытания нового украинского беспилотника. "Кружок "Очумелые ручки", "Поделка на уровне старших классов" — этими и другими эпитетами сопроводили ролик испытаний беспилотного летательного аппарата компании "Спецтехноэкспорт", которая входит в структуру "Укроборонпрома".На кадрах, размещенных в YouTube, показан пробный запуск дрона. Беспилотник наносит удар по танку условного противника. Последствия взрыва в ролике не показываются.Судя по техническим характеристикам, описанным в видеоролике, дрон весит восемь килограмм, размах крыльев — 2,3 метра, вес боеголовки — три килограмма, дальность полета — до 30 километров, крейсерская скорость — до 70 километров в час.За сутки видео посмотрели более 20 тысяч человек. Отзывы, оставленные под размещенным роликом, в основном критические."Танкисты вылезут, по шее вам так надают, забудете свои поделки!﻿", "Комар самоубился о слона!", — пишут пользователи. И тут же утешают изобретателей дрона: "Но вы не останавливайтесь, в мире еще много бесполезных идей".