Македонский парламент обсудит поправки в конституцию о названии страны первого декабря.

Македонский парламент обсудит поправки в конституцию о названии страны первого декабря. "Македонию" хотят заменить "Северной Македонией". Об этом Скопье и Афины договорились в июне.Соглашение должно наконец решить многолетний спор Македонии с Грецией о названии балканской республики. Оно совпадает с наименованием северной греческой области, напоминает телеканал "Россия 24".Решения о переименовании проходят на фоне протестов недовольных греков. Референдум в Скопье прошел в сентябре. Большинство голосующих поддержало договоренность с Афинами. Но результаты были признаны недействительными: явка оказалась меньше 50 процентов.