Сотрудники МЧС проверяют информацию о пожаре в здании на юго-западе Москвы, где располагаются Институт космических исследований РАН и Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ. О пожаре известно со слов источников в экстренных службах и очевидцев.

Сотрудники МЧС проверяют информацию о пожаре в здании на юго-западе Москвы, где располагаются Институт космических исследований РАН и Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (ГУНИД) Минобороны РФ. О пожаре в доме 84/32 по улице Профсоюзная известно со слов источников в экстренных службах и очевидцев.К месту предполагаемого возгорания выехали для проверки пожарные подразделения, рассказали ТАСС в столичном главке МЧС России. По сообщению ведомства, в здании виден дым, однако охрана не пускает пожарных провести там разведку.Спустя некоторое время в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники ведомства проверили информацию о пожаре на Профсоюзной. Признаков возгорания обнаружено не было, передает "Интерфакс".