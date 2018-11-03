Крупные совместные проекты России и Кубы обсудят в Москве сегодня, 3 ноября. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу с главой Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Крупные совместные проекты России и Кубы обсудят в Москве сегодня, 3 ноября. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу с главой Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.Главная тема переговоров — торгово-экономическое, научное и техническое сотрудничество. Также в пресс-службе российского правительства сообщили, что на повестке дня — сферы энергетики, промышленности и транспорта, передает телеканал "Россия 24".Мигель Диас-Канель находится в Москве с официальным визитом. Накануне он встречался с президентом Владимиром Путиным, спикером совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В Кремле ранее заявляли, что Россия намерена укреплять и развивать сотрудничество с Кубой.