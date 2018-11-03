14-летний московский школьник, в квартире которого на улице Свободы в ходе обыска была найдена самодельная бомба, стал фигурантом уголовного дела.

14-летний московский школьник, в квартире которого на улице Свободы в ходе обыска была найдена самодельная бомба, стал фигурантом уголовного дела. Следователи ведут расследование по статьям о незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.Следствие считает, что у подозреваемого были соучастники, помогавшие ему приобретать селитру, бездымный порох и другие компоненты СВУ. В настоящее время подросток задержан и ожидает предъявления обвинения.Следствие нашло связь между москвичом и "архангельским подрывником". Они общались в Сети. В среду 17-летний студент-анархист привел в действие самодельное взрывное устройство в здании управления ФСБ в Архангельске. При взрыве он погиб, а три сотрудника спецслужбы были ранены. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", пишет "Интерфакс".