На Кубани между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги пассажирский поезд 9301 Минск-Адлер столкнулся с грузовиком, выехавшим на регулируемый переезд.

На Кубани между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги пассажирский поезд 9301 Минск-Адлер столкнулся с грузовиком, выехавшим на регулируемый переезд. Пострадали 18 человек: 15 пассажиров поезда, машинист, помощник машиниста и водитель грузовика.15 пассажиров получили легкие травмы. Члены локомотивной бригады и водитель грузовика были госпитализированы, передает ТАСС. После замены локомотива состав продолжил движение.Из-за инцидента поезда 9103 Адлер — Москва и 9335 Екатеринбург – Новороссийск следуют с задержкой.