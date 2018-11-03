С наглым обманом пришлось столкнуться одной из участниц шоу Голос. Перезагрузка. Наставники пообещали ей помочь с продвижением и даже рассказали, как это сделают. Однако ни единого шага к исполнению своих слов они так и не предприняли.

С наглым обманом пришлось столкнуться одной из участниц шоу "Голос. Перезагрузка". Наставники пообещали ей помочь с продвижением и даже рассказали, как это сделают. Однако ни единого шага к исполнению своих слов они так и не предприняли.Участница шоу "Голос. Перезагрузка" Анастасия Мартынова добралась до этапа слепых прослушиваний, однако после исполнения песни ни один наставник к ней не повернулся. Уже увидев стоявшую на сцене девушку члены жюри поняли, как они ошиблись. Да и овации зрительного зала, скандировавшего "Молодец!" показывали, что исполнению певицы следовало бы уделить больше внимания.Исправить допущенную ошибку наставники "Голоса" пообещали с помощью утешительного приза. Рэпер Баста заметил, что у членов жюри очень популярные страницы в Instagram, которые они могут использовать для продвижения талантливой девушки. "Вот вы выберете какую-нибудь свою супер-песню", – предложил он. Записать ее можно будет на студии музыканта. "И мы выложим каждый у себя в Instagram Вашу песню, Ваш номер", – пообещал наставник.Все члены жюри согласились, что это очень выгодные условия и, возможно, такой подход для увеличения популярности и узнаваемости артиста может быть даже полезнее, чем дальнейшее участие в шоу "Голос". Анастасия Мартынова, разумеется, ответила согласием.С момента выхода в эфир этого выпуска прошла неделя. Ни у одного из наставников на их страницах в Instagram ни видео, ни упоминания о девушке не появилось. О ситуации вкратце рассказал своим подписчикам лишь Константин Меладзе, и то. лишь в том контексте, что после его слов о небольшом числе подписчиков на его странице, к нему стали добавляться люди.Вероятно, что выполнение обещания задерживается из-за технических сложностей – прежде чем представить миллионам зрителей свою лучшую песню, Анастасии Мартыновой необходимо не только выбрать ее, но и записать в максимально возможном качестве. Возможно именно с этим связана временная задержка. Однако некоторые зрители уже успели решить, что наставники шоу "Голос. Перезагрузка" на глазах у все страны нагло обманули участницу.