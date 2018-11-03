Капитан полиции протаранил витрину магазина и покинул место аварии. Через некоторое время его обнаружили и задержали. Сообщается, что у мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Вечером в пятницу, 2 ноября, водитель автомобиля BMW X5 врезался в магазин и скрылся с места аварии. Инцидент запечатлела камера наблюдения.По данным СМИ, ДТП произошло на улице Гастелло в Бийске. Сотрудники правоохранительных органов через некоторое время обнаружили машину нарушителя и задержали мужчину, находившегося за рулем.Как сообщается, водитель оказался капитаном полиции Юрием Ш. – начальником одного из местных структурных подразделений органов внутренних дел.Отмечается, что задержанный "имел признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования отказался".В результате произошедшего никто не пострадал, магазину нанесен существенный ущерб.