Священник за рулем кроссовера снес несколько надгробий на кладбище в Харькове, а при попытке выехать довершил учиненный разгром и только лишь развел руками.

Священник за рулем кроссовера снес несколько надгробий на кладбище в Харькове, а при попытке выехать довершил учиненный разгром и только лишь развел руками, сообщает УНН. Очевидцы сняли на видео служителя культа и последствия его "заезда".Инцидент, как уточнили в полиции Харьковской области, произошел в пятницу, 2 ноября, на 14-м городском кладбище. На кадрах виден заехавший на захоронения автомобиль Toyota RAV 4 с номерами "АХ1222 АТ", водитель которого тщетно пытается сдать назад, тем самым лишь усугубляя положение."Хорош, дед! Ты сам не выедешь! Ты и так уже наломал. Побойся Бога, ты ведь ему и служишь!" — остановил священника оказавшийся рядом мужчина.Внятных объяснений водитель дать не смог, только развел руками и отошел в сторону. Судя по всему, он не совладал с управлением и съехал с дороги на территорию кладбища.Повреждены, а вернее полностью уничтожены, оказались 10 надгробий. В отношении священнослужителя возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего", максимальная санкция которой — три года лишения свободы.