Полиция задержала мужчину, который украл телефон у режиссера Валерии Гай Германики. Кража произошла 29 октября в московском кинотеатре Октябрь.

Полиция задержала мужчину, который украл телефон у режиссера Валерии Гай Германики. Кража произошла 29 октября в московском кинотеатре "Октябрь". Гай Германика забыла там свой телефон, а когда вернулась за ним, iPhone уже не было. Общий ущерб режиссер оценила в 220 тысяч рублей.Несмотря на то, что вора поймали, телефон вернуть не удалось – злоумышленник уже успел его продать. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, вор потратил деньги, вырученные за гаджет.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража", мера пресечения – подписка о невыезде.