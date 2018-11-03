Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей провели беседу в Стамбуле.

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей провели беседу в Стамбуле. Порошенко назвал встречу "теплой и полной мудрости", пишет "Интерфакс".Итогом переговоров стало соглашение, которое определило параметры сотрудничества Киева и Константинопольского патриархата.Порошенко считает, что в итоге Украина получит автокефальную церковь "абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви".Президент Порошенко назвал 3 ноября историческим днем для Украины, а патриарх Варфоломей считает получение автокефалии залогом единства "всех православных в Украине".