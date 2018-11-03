Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью журналу Le Point заявил, что санкции против России контрпродуктивны и не отвечают интересам Европы.

Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью журналу Le Point заявил, что санкции против России контрпродуктивны и не отвечают интересам Европы.По его мнению, экономические ограничения навязываются президентом США Дональдом Трампом и подталкивают Россию к сближению с Китаем.Политик подчеркнул, что Европе нужно наладить отношения с Россией. Кроме того, он предложил создать новую организацию, в которую бы входили Россия, Турция и Евросоюз.