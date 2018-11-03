В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжилась программа игрового дня. В Глендейле состоялся матч между Аризоной Койотс и Каролиной Харрикейнз, победителем в котором стали койоты. Итоговый счет 4:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжилась программа игрового дня. В Глендейле состоялся матч между "Аризоной Койотс" и "Каролиной Харрикейнз", победителем в котором стали "койоты". Итоговый счет 4:3.Хоккеисты "Аризоны" уже в первом тайме смогли повести в счете с крупными 3:0, но "ураганы" сократили отставание до минимума в том числе благодаря усилиям россиянина Андрея Свечникова, а позже и вовсе восстановили статус-кво. Игра перешла в овертайм, где нападающий "Аризоны" Михаэль Грабнер все-таки вырвал победу для своего клуба.Отметим, что для 18-летнего Свечникова забитая шайба стала третьей в текущем сезоне НХЛ.