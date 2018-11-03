Влад Соколовский улетел отдыхать в жаркие страны. Одновременно с ним Россию покинула и Рита Дакота. Бывшие возлюбленные выкладывают в Сети очень похожие фотографии, однако отдыхают они, все-таки, в разных точках земного шара.

Влад Соколовский улетел отдыхать в жаркие страны. Одновременно с ним Россию покинула и Рита Дакота. Бывшие возлюбленные выкладывают в Сети очень похожие фотографии, однако отдыхают они, все-таки, в разных точках земного шара.С приходом холодов и непогоды многие люди начинают задумываться о том, чтобы переждать сложные погодные условия где-нибудь за границей. Обычно от российской поздней осени сбегают в теплые страны.Так, Рита Дакота отправилась на Бали на чемпионат мира по серфингу. Примечательно, что одновременно с ней отправился в очередное путешествие только что вернувшийся из Таиланда Влад Соколовский. Поклонники обратили внимание, что бывшие возлюбленные выкладывают на страницах в Instagram крайне похожие фотографии. Впрочем, близкие артистов уверяют, что речь идет о банальном совпадении, а Соколовский и Дакота находятся в разных точках земного шара."Я нахожусь на Кипре с гастролями, здесь же отметил свой день рождения. Влад меня поздравил. Он на Кипре, ни о каком Бали нет и речи", – цитирует отца артиста, солиста группы "Икс-Миссия" Андрея Соколовского.Коме того, Влад Соколовский взял с собой на отдых новую девушку, фитнес-модель Наталью Сульянову. Красотка не комментирует свою личную жизнь, да и сам певец не торопится поделиться подробностями новых отношений. При каких обстоятельствах и когда произошло их знакомство пока остается тайной. Поклонники замечают определенное сходство у бывшей и нынешней любви Влада Соколовского.