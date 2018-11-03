В результате обыска по месту жительства у подозреваемого на Рублевском шоссе были обнаружены свертки с неизвестным веществом растительного происхождения...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 29-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.В результате обыска по месту жительства у подозреваемого на Рублевском шоссе были обнаружены свертки с неизвестным веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 100 граммов.Установлено, что изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта в виде закладок.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93