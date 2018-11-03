Инспекторы дорожно-патрульной службы призвали взрослых и маленьких посетителей торговых центров соблюдать Правила дорожного движения...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москвы совместно с отрядом ЮИД ГБОУ «Школы № 1564», сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Митино провели мастер-классы по изготовлению светоотражателей.Инспекторы дорожно-патрульной службы призвали взрослых и маленьких посетителей торговых центров соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными на дороге, уважать других участников движения и напоминать друг другу о правилах безопасного поведения на улицах и во дворах.Для малышей автоинспекторы провели интеллектуально-развлекательное мероприятие. Полицейские демонстрировали жесты регулировщика и поясняли их значения, задавали вопросы по Правилам дорожного движения. Самые маленькие посетители с энтузиазмом отгадывали загадки, а за правильные ответы получали световозвращающие браслеты и наклейки. Также ребята сами могли изготовить уникальный световозвращающий элемент и оставить его себе на память.Юные инспекторы движения рассказали посетителям об истории дорожной науки, первом автомобиле и светофоре.В завершение насыщенного мероприятия любимый всеми мультипликационный персонаж Лунтик вызвал массу положительных эмоций у детей и даже их родителей. Он рассказал юным участникам дорожного движения, как правильно переходить дорогу и для чего нужны светоотражающие элементы.Встреча с инспекторами ГИБДД произвела на детей положительное впечатление. Ребята пообещали быть внимательными и примерными участниками дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81