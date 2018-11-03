Определились все участники итогового теннисного турнира АТП. Последними в восьмерку избранных пробились хорват Марин Чилич и австриец Доминик Тим.

Определились все участники итогового теннисного турнира АТП. Последними в восьмерку избранных пробились хорват Марин Чилич и австриец Доминик Тим.Марин Чилич в четвертый раз сыграет в итоговом турнире АТП. Доминик Тим в третий раз подряд стал участником соревнований. Нынешний турнир пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.Полностью состав участников выглядит следующим образом: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Александр Зверев (Германия), Кенни Андерсен (ЮАР), Марин Чилич (Хорватия) и Доминик Тим (Австрия). Жеребьевка запланирована на 5 ноября.