В США неизвестный открыл стрельбу на территории Дартмутского колледжа. При этом один человек получил смертельное ранение, передает телеканал "Россия 24".Как заявили в администрации учебного заведения, находящегося в городе Хановер (штат Нью-Гэмпшир), жертва не была их студентом. На территории кампуса слышали несколько выстрелов. Открывшего огонь пока ищут. Полиция выясняет подробности, а студентов просит оставаться в укрытии, пока злоумышленника не поймают.A shelter in place has been ordered at Dartmouth College in New Hampshire after one person was shot on campus; additional shots are being reported, suspect at-large — @NBCBoston https://t.co/C1Sg2M1Pl7— NBC News (@NBCNews) 3 ноября 2018 г.Ранее в результате стрельбы, устроенной неизвестным в центре йоги в американском Таллахасси (штат Флорида), шесть человек получили огнестрельные ранения, еще один пострадал от ударов рукояткой пистолета. Из шести раненых в результате стрельбы двое впоследствии скончались в больнице.