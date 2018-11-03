Житель Краснодарского края был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей за то, что ведомый им парашют с отдыхающими столкнулся с линией электропередач на пляже Джубги в сентябре этого года.

Виновен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – такое решение вынес Туапсинский районный суд Краснодарского края по делу 44-летнего жителя поселка Лермонтово, травмировавшего двух туристов по время катания на парашюте.Мужчина был приговорен судом к наказанию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.Напомним, что 22 сентября этого года на пляже в поселке Джубга произошло ЧП – отдыхающие, решившие заняться парасейлингом – активным видом отдыха, при котором катер или иное транспортное средство тянет за собой на тросе парящий над поверхностью парашют с людьми, столкнулись с линией электропередач.По данным следствия, "фигурант уголовного дела управлял маломерным судном и оказывал платные услуги катания на парашюте при отсутствии разрешительных документов на данный вид деятельности"."Судоводитель допустил сближение судна с береговой полосой, в результате парашют, прикрепленный тросом к маломерному судну, с двумя туристами занесло над строениями поселка и после столкновения с линией электропередач люди упали на землю, получив травмы", — говорится в сообщении пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.В результате инцидента пострадавшие – пара, приехавшая на отдых из Орла, оказались в больнице. У мужчины, помещенного в реанимацию, было диагностировано серьезное поражение током и переломы ребер. Его спутница получила электротравму, перелом носа и множественные ушибы.