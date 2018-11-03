Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко – одна из самых ярких фигур на политическом Олимпе Незалежной. Побывав в свое время в кресле премьер-министра, оражевая леди, кажется, еще ждет своего звездного часа. Впереди президентские выборы, которые могут стать ее триумфом. Уже сейчас многие эксперты ставят на Тимошенко как на будущего главу государства. Самое время вспомнить о биографии оранжевой принцессы, в которой были как стремительные взлеты, так и столь же молниеносные падения.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – одна из самых ярких фигур наполитическом Олимпе Незалежной. Побывав в свое время в креслепремьер-министра, "оражеваяледи", кажется, еще ждет своего звездного часа. Впереди президентскиевыборы, которые могут стать ее триумфом. Уже сейчас многие экспертыставят на Тимошенко как на будущего главу государства. Самое времявспомнить о биографии "оранжевой принцессы", в которой были какстремительные взлеты, так и столь же молниеносные падения.Девочка из ДнепропетровскаЮлияТимошенко родилась в ноябре 1960 года в Днепропетровске. О своемпроисхождении она рассказывала, что по линии отца у нее в роду быломного латышей, зато родственниками матери были исключительно украинцы.Впрочем, поговаривают, что жилах бывшего премьера течет не только литовская и украинская кровь. В детстве она были Григян – такую фамилию носил отец. На -ян, как известно, оканчиваются армянские фамилии.Но к солнечной кавказской республике отец Тимошенко никакого отношения, скорее всего, не имел. Ее прадеда звали Иосиф Иосифович Григян, по национальности он был латыш, а сама фамилия возникла из-за ошибки работников паспортного стола, исказивших фамилию Григянис.При этом дедушку Тимошенко, по некоторым сведениям, звали Абрам Кельманович Капительман.Так что не исключено, что в жилах "оранжевой принцессы" течет в томчисле еврейская кровь. Впрочем, незадолго до окончания школы девочкавзяла более простую фамилию матери – Телегина. А в возрасте 18 лет онавышла замуж и взяла фамилию, под которой ее знает большинство -Тимошенко.Железная хваткаПослеокончания школы Тимошенко поступила на экономический факультетДнепропетровского госуниверситета. Уже тогда окружающие отмечали еесильные волевые качества, настойчивость и хватку в достижении целей.Несмотря на уход за ребенком, она смогла закончить вуз с краснымдипломом.БизнесомТимошенко начала заниматься еще в молодости, организовав вместе с мужемАлександром молодежный кооператив "Терминал". Фирма занималаськинопрокатом и организациейвыступления звезд. В 1991 году пара открыла компанию "КУБ". Благодаряхватке и предпринимательскому чутью будущего премьера фирма быстро сталамонополистом на украинском топливном рынке.Спустячетыре года компания была преобразована в украинско-британскуюпромышленно-финансовую корпорацию с годовым оборотом более 11 миллиардовдолларов. По данным СМИ, Тимошенко и ее семья контролировали в те годычуть ли не четверть экономики Незалежной.Первая "уголовка"1995-1997 годах будущий премьер возглавляла компанию "Единыеэнергетические системы Украины". Деятельность этой организации сталаобъектом пристального внимания со стороны Генпрокуратуры. В 1995году против Тимошенко было возбуждено первое уголовное дело. Ееобвиняли в контрабанде на 26 тысяч долларов.Позжеправоохранители "пристегнули" к делу обвинения в дачевзяток, употреблении служебным положением (в качестве депутата Верховнойрады), а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.Всего Генпрокуратура собрала против нее 500 томов.Откровения соратникафеврале 2005 года Тимошенко первый раз стала премьером, затем, вдекабре 2007-го, встала во главе кабинета министров второй раз. В марте2010 года Верховная рада большинством голосов выразила ей недоверие,после чего "оранжевая принцесса" была вынуждена уйти с поста премьера. Сэтого времени начинается ее стремительное падение.Вокруги без того неоднозначной личности Тимошенко начали плодиться новыескандалы. Самый громкий из них был связан с соратником бывшего премьераОлегом Ляшко (ныне глава "Радикальной партии"). В октябре 2010 года винтернете появилось видео его допроса, где он признается в сексуальной связи снеким "Борей". На записи Ляшко в подробностях повествует огомосексуальном контакте, который произошел еще в начале 90-х.РепутациюТимошенко подпортил и "педофильский скандал" в Артеке. К делу вскорепривлекли трех членов "Блока Юлии Тимошенко", а затем руководство самого детского лагеря.Тюремное заключениетом же году Генпрокуратура возбудила против Тимошенко еще несколькодел. Ее обвинили в махинациях с газом, хищении средств, выделенных на реализацию экологического"Киотского протокола" ,а также лоббировании российских интересов.Тимошенконадеялась избежать реального срока, но против бывшего премьера, видимо,играли слишком влиятельные силы. В октябре 2011 года суд в Киевепризнал ее виновной и приговорил с семи годам заключения с крупнымденежным штрафом, запретив занимать государственные посты в течениенескольких лет после окончания срока. Еще совсем недавно могущественную "оранжевую принцессу" под конвоем этапировали в колонию подХарьковом, где она провела следующие несколько лет своей жизни.Освобождена Тимошенко была только после государственного переворота в феврале 2014 года.Весь мир облетели кадры ее выступления на майдане. Сидя в инвалиднойколяске, она с присущим ей красноречием говорила о долгожданномосвобождении от "кровавого режима Януковича".Тогда многим казалось, что Юлия Владимировна совсем скоро вернется впремьерское кресло.Нокукловоды украинской политики решили иначе. Теперь же с приближениемочередных президентских выборов у нее появился хороший шанс наконец-тодостичь вершины власти, о которой она так долго мечтает.