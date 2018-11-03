Анна Седокова продолжает покорять сердца поклонников своего творчества откровенными фотографиями, а также будоражащим кровь клипом. Впрочем, под чары исполнительницы попали далеко не все пользователи Сети.

Анна Седокова продолжает покорять сердца поклонников своего творчества откровенными фотографиями, а также будоражащим кровь клипом. Впрочем, под чары исполнительницы попали далеко не все пользователи Сети.Подписчики аккаунта Анны Седоковой в Instagram с нетерпением ждут каждого нового снимка. Ведь на большей их части певица предстает перед публиков в откровенном наряде, благодаря которому не заметить ее шикарных форм просто невозможно.Вдобавок ко всему, она сняла примечательный клип на песню "Шантарам", который обещает стать не менее просматриваемым, чем ее снимки в купальнике. Заметила это и сама Анна Седокова. "Мне вообще песня очень понравилась . Особенно клип", – привела она типичную рецензию на свое творчество. Клип действительно оказался весьма волнующим. Особенно некоторых зрителей поразил наряд певицы -при некоторых ракурсах создавалось ощущение, что она танцует перед зрителями полностью голая.Впрочем, под действие чар соблазнительных форм певицы, как оказалось, попали далеко не все пользователи Сети. У некоторых ее фотографии вызвали трудно объяснимое отторжение, которым они поспешили поделиться со всем миром."Клип дно, Анька толстая и вульгарная. Не интересно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "чисто внешне это полноватая женщина с самым посредственным лицом, да, с грудью, попой, но в основном все эти прелести за счет общего факта лишнего веса", "остановитесь с пластикой", "Что за лошадина,извините меня ну мне не нравится,хоть и мужчинам может да", – гневились комментаторы.Впрочем, это Анну Седокову не остановило от того, чтобы порадовать ценителей еще одним снимком. На сей раз – в купальнике. И у него нашлись критики, однако подавляющее большинство подписчиков певицы не скрывают своего восторга от ее внешнего вида.