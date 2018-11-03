В поселении Филимонковское в Новой Москве неизвестный на Audi 80 сбил насмерть человека, а затем скрылся, бросив машину. Наезд на 35-летнего пешехода произошел накануне на улице Харлампиева.

В поселении Филимонковское в Новой Москве неизвестный на Audi 80 сбил насмерть человека, а затем скрылся, бросив машину. Наезд на 35-летнего пешехода произошел накануне на улице Харлампиева.Водитель автомобиля не справился с управлением и сбил мужчину, стоявшего на обочине, передает ТАСС. В результате ДТП пешеход скончался. Водитель Audi скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой гибель человека").