Водитель автомобиля Opel Vectra не выбрал безопасную скорость и врезался в «ВАЗ-2110»

Водитель автомобиля Opel Vectra не выбрал безопасную скорость и врезался в «ВАЗ-2110»Двое детей трех и пяти лет пострадали в результате ДТП на улице Большой Московской в Вязниках, сообщает управление МВД России по Владимирской области.Авария произошла вечером 2 ноября. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Opel Vectra не выбрал безопасную скорость и врезался в «ВАЗ-2110», который остановился на проезжей части для поворота налево.В результате ДТП пострадал водитель и двое маленьких пассажиров отечественного автомобиля. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.Причины и обстоятельства происшествия уточняются.