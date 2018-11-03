Пользователи Сети возмущены действиями охранника торгового центра во Владивостоке, который требовал денег от врачей скорой помощи. Инцидент произошел на стоянке магазина, куда скорая приехала по вызову: одной из посетительниц стало плохо.

Пользователи Сети возмущены действиями охранника торгового центра во Владивостоке, который требовал денег от врачей скорой помощи. Инцидент произошел на стоянке магазина, куда скорая приехала по вызову: одной из посетительниц стало плохо.Медики оказали помощь женщине и собирались выехать, однако охранник отказался их выпускать, заявив, что за парковку необходимо заплатить. Конфликт продолжался несколько минут. Шлагбаум в конечном итоге он открыл после угрозы вызвать полицию, передает телеканал "Россия 24".Руководство ТК "Седанка-Сити", на парковке которого произошел инцидент, наказало охранника, рассказал РИА Новости представитель администрации торгового комплекса. Сообщается, что парковка у торгового центра прежде была бесплатной — платной ее сделали лишь с 1 ноября.В руководстве комплекса, узнав об инциденте, не смогли понять причины поступка своего охранника. Сотрудников дополнительно проинструктировали, а с незадачливым охранником провели беседу и наказали его. Больше подобных ситуаций не произойдет, пообещал представитель администрации ТК: скорую, полицию и все подобные службы будут пропускать без оплаты.