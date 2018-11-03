В Индонезии во время поисков разбившегося лайнера Boeing компании Lion Air погиб водолаз. 48-летний Сиачруоа Анто был одним из самых опытных спасателей.

В Индонезии во время поисков разбившегося лайнера Boeing компании Lion Air погиб водолаз. 48-летний Сиачруоа Анто был одним из самых опытных спасателей. Причина смерти – резкая декомпрессия, передает ТАСС.Анто ранее участвовал в поисках разбившегося в 2014 году лайнера AirAsiа. Неделю назад он принимал участие в спасательной операции после землетрясения в индонезийской провинции Центральный Сулавеси.Поисковая операция в Яванском море продолжается, спасатели надеются обнаружить речевой самописец. Первый черный ящик уже поднят со дна моря и доставлен в лабораторию Комитета по обеспечению безопасности на транспорте. Расшифровка данных займет одну-две недели. В ней также принимают участие представители компании Boeing и сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США.Пассажирский лайнер компании Lion Air рухнул в море через 13 минут после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. Причины катастрофы неизвестны. Версий также не выдвигается.