Военнослужащие Южного военного округа вывезли более 600 тонн различного мусора, оставшегося на Кубани после масштабного наводнения.

Военнослужащие Южного военного округа вывезли более 600 тонн различного мусора, оставшегося на Кубани после масштабного наводнения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие Южного военного округа завершили уборку мусора", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что помимо уборки мусора военнослужащие ликвидировали поваленные деревья (вывезено почти 140 кубометров) и приводили в порядок территорию частных домовладений Краснодарского края, пострадавших от паводка.От масштабного паводка в конце октября пострадали несколько районов Краснодарского края. Наибольший масштаб стихии зафиксирован в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в Сочи. Подтоплены 2,4 тысячи жилых домов. Повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост, подмыты участки железнодорожных путей. Без электричества остались 20 населенных пунктов, также 20 населенных пунктов лишилось водоснабжения. Шесть человек погибли, двое пропали без вести.В ликвидации последствий стихии на Кубани приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения. В ближайшее время они вернутся в пункты постоянной дислокации.