Юные жители города впервые получили свой главный в жизни документ.

В Доме культуры «Россия» города Юрьев-Польский состоялась торжественная церемония, на которой сотрудники полиции вручили паспорта граждан Российской Федерации 15 юным жителям района.По традиции мероприятие началось с Гимна России и экзамена на гражданскую зрелось. Ребята отвечали на вопросы, касающиеся символов нашего государства, в чем им помогали родители, которые пришли их поддержать.Обратились с напутственными словами и поздравлениями и провели церемонию начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Юрьев-Польскому району лейтенант полиции Е.А. Кошелева и представитель администрации.В завершении мероприятия была сделана общая памятная фотография.