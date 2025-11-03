Участок дороги находится недалеко от вантового моста через Оку.

Во Владимирской области, около 5:40 утра 3 ноября, на 322-м километре трассы М-12 под Муромом произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей: двух грузовиков и шести легковушек. Подробности рассказали вУчасток дороги находится недалеко от вантового моста через Оку. Причины аварии пока неизвестны. Пострадали несколько машин, особенно сильно — легковой автомобиль, врезавшийся в фуру, откуда спасателям пришлось деблокировать водителя.В ликвидации последствий участвовали 23 человека и 9 единиц техники.