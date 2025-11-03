На автодороге «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» в Собинском районе появились посадочная площадка и освещение на остановке и пешеходном переходе. Прокурорская

На автодороге «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» в Собинском районе появились посадочная площадка и освещение на остановке и пешеходном переходе. Прокурорская проверка показала, что остановочный пункт на 11-м километре трассы, неоднократно становившийся местом ДТП, не был оборудован ни посадочной площадкой для пассажиров, ни стационарным освещением, что создавало некоторую угрозу. После внесения прокурорского