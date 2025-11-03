Прощание с Владимиром Фурашовым состоится в 12:00 4 ноября в храме Архангела Михаила.

Во Владимире скончался Владимир Фурашов, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ. Ему было 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ВлГУ.Владимир Иванович посвятил свою жизнь изучению русского языка. Он окончил МГПИ им. В. И. Ленина с отличием, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, став признанным экспертом в области синтаксиса. Вся его дальнейшая карьера была связана с Владимирским государственным университетом, где он почти полвека преподавал, руководил кафедрами и подготовил множество учителей русского языка для России и Венгрии.Коллеги вспоминают Владимира Ивановича как человека исключительной честности, мудрости и порядочности. Он был автором нескольких монографий и более 200 научных работ, опубликованных в ведущих филологических журналах. Его уход – невосполнимая утрата для науки, образования, а также для его родных, друзей и студентов.Прощание с Владимиром Фурашовым состоится в 12:00 4 ноября в храме Архангела Михаила.