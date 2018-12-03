На конкурс подали 31 заявку

На конкурс подали 31 заявкуСпециалисты регионального департамента ЖКХ подвели итоги конкурса по благоустройству территорий. В нём участвовали городские округа и поселения, где реализовали проекты, содержащие не менее 3-х видов благоустройства. На конкурс подали 31 заявку. Сельские поселения участвовали активнее всего – от них пришло 13 заявок.Победить в конкурсе смогли:–городские поселения с населением больше 18 тысяч человек:1 место – Юрьев-Польскому досталось 4 миллиона рублей;2 место – Вязникам выделили 2,5 миллиона рублей;3 место – Киржач получил 1,5 миллиона рублей;– городские поселения с населением от 10 тысяч до 18 тысяч человек:1 место – Судогде выделили 3 миллиона рублей;2 место – Камешково получил 2 миллиона рублей;3 место – Меленкам достался 1 миллион рублей;– городские поселения с населением до 10 тысяч человек:1 место – Костерёво получил 2 миллиона рублей;2 место –Красной Горбатке досталось 1,5 миллиона рублей;3 место – Курлово выделили 557 тысяч рублей;– среди сельских поселений:1 место – Волосатовское Селивановского района - 1,5 миллиона рублей;2 место – Золотково Гусь-Хрустального - 1 миллион рублей;3 место – Клязьминское Ковровского района - 500 тысяч рублей.Полученные деньги муниципальные образования должны потратить только на благоустройство.