Аэрофлот победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018 — Лидирующий авиационный бренд и Лучший бизнес-класс. Генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев подчеркнул, что это весомое доказательство лидерства Аэрофлота на глобальном рынке.

"Аэрофлот" подтвердил лидерские позиции в глобальной авиации, победив в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018 — "Лидирующий авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс"."Аэрофлот" удерживает престижный статус бренда №1 в мировой авиации второй год подряд, оставаясь единственным в истории обладателем данного титула от World Travel Awards. Первенство в знаковой номинации "Лучший бизнес-класс в мире" "Аэрофлот" завоевал впервые. Российская авиакомпания обошла прошлогоднего победителя пятизвездную HainanAirlines и других законодателей премиального сервиса — Emirates, Etihad Airways, Lufthansa.Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус "туристического Оскара". Ежегодно ее обладателями становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса. Торжественный финал мирового этапа 2018 года состоялся 1 декабря в Лиссабоне."Двойная победа нашей авиакомпании в финале World Travel Awards — это весомое доказательство нашего лидерства на глобальном рынке, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Ставка на самый молодой парк, устойчивое развитие маршрутной сети, высокий уровень сервиса и цифровые технологии — залог нашего успеха на международной арене".Ранее в этом году "Аэрофлот" одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2018 в трех номинациях — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", а также "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию".Лидерские позиции "Аэрофлота" как глобального бренда и премиального перевозчика засвидетельствованы многочисленными международными наградами и рейтингами. В апреле "Аэрофлот" был вновь назван самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии главного оценщика брендов — агентства Brand Finance. Лучшим в мире бизнес-класс "Аэрофлота" ранее назвали пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor. Осенью 2018 года "Аэрофлот" подтвердил свои эталонные рейтинги "четыре звезды" от британского агентства Skytrax и "пять звезд" от американской ассоциации АРЕХ.