Светлана Иванова оказалась в колонии Сыктывкара. Интересно, что начальник лагеря дружелюбно встретил популярную актрису.

Светлана Иванова оказалась в колонии Сыктывкара. Интересно, что начальник лагеря дружелюбно встретил популярную актрису.Светлана Иванова сыграла главную роль в новом сериале "Декабристка". актриса призналась. что согласилась на эту работу по нескольким причинам. "Во-первых, женщина является главной героиней, а не чьей-то подругой, мамой, сестрой, женой. Во-вторых, она героиня не только номинально, она действительно героиня, и от ее действий зависит то, как развивается сюжет. Это персонаж, который его двигает. Такое у нас, у девочек, бывает нечасто", – отметила актриса.Съемки проходили в самой настоящей колонии. От пребывания там у Светланы остались яркие впечатления, несмотря на то, что там у нее был всего один съемочный день. "Мне всегда интересно, когда появляются вот такие новые места. Пусть даже не очень приятные, но необычные. Ну когда еще я бы оказалась в Сыктывкаре? Я думаю, что никогда. Но было любопытно, правда. Нас хорошо принимали, в нашей колонии. Очень дружелюбно. Начальник лагеря спросил у меня: "Вы первый раз в колонии?" – "Очень надеюсь, что в последний", – цитирует Светлану Иванову .После работы в фильме "Легенда №17" на актрису обратили внимание в Голливуде. Светлана призналась, что получила несколько предложений с Фабрики грез, что невероятно статусно для актрисы. Сама же Иванова считает, что у нее появилась возможность выбора. Теперь она может сама решать, где играть, а не хвататься за все, что предлагают.