Британский уличный художник Бэнкси решил разыграть в Интернете собственную скульптуру "Dream Boat" ("За голубой мечтой"), а всю выручку направить в помощь беженцам. Для участия в конкурсе нужно заплатить и попытаться угадать, сколько весит произведение.Минимальный взнос – 2,5 доллара. По желанию игроки могут увеличить эту сумму, верхняя граница сбора – 127 долларов. Поклонникам Бэнкси предлагается угадать вес скульптуры. Тот, кто назовет наиболее близкое к реальному число, станет обладателем произведения. Голосовать можно неограниченное количество раз. Если несколько игроков назовут правильный ответ, победителя выберут жеребьевкой.View this post on Instagram. How heavy it weighs. I'm raffling one of the boats from Dismaland in aid of refugee support services. You can win it for £2 if you correctly guess how much it weighs. Fully remote controlled, top speed 3 knots, batteries included. On display at the pop-up Help Refugees shop. 30 Fouberts Place, Carnaby Street, London, W1F 7PS. Competition closes at 8pm 22nd December. Guess online at www.choose.loveA post shared by Banksy (@banksy) on Dec 1, 2018 at 7:37am PSTСвои варианты ответов можно присылать до 22 декабря 2018 года.Розыгрыш проходит на сайте Choose Love. Там есть подсказка – размер скульптуры составляет 90 x 38 x 42 сантиметра, корпус лодки изготовлен из стекловолокна, а фигурки в ней – из смолы.Choose Love – это благотворительный онлайн-магазин, пользователи которого могут сделать беженцам подарок в виде одежды, палаток или спальных мешков. В 2017 году около 200 миллионов человек купили там товары на сумму более 1,3 миллиона долларов.