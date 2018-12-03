Британский уличный художник Бэнкси решил разыграть в Интернете собственную скульптуру Dream Boat (За голубой мечтой), а всю выручку направить в помощь беженцам. Для участия в конкурсе нужно заплатить и попытаться угадать, сколько весит произведение.
Британский уличный художник Бэнкси решил разыграть в Интернете собственную скульптуру "Dream Boat" ("За голубой мечтой"), а всю выручку направить в помощь беженцам. Для участия в конкурсе нужно заплатить и попытаться угадать, сколько весит произведение.
Минимальный взнос – 2,5 доллара. По желанию игроки могут увеличить эту сумму, верхняя граница сбора – 127 долларов. Поклонникам Бэнкси предлагается угадать вес скульптуры. Тот, кто назовет наиболее близкое к реальному число, станет обладателем произведения. Голосовать можно неограниченное количество раз. Если несколько игроков назовут правильный ответ, победителя выберут жеребьевкой.
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. How heavy it weighs. I'm raffling one of the boats from Dismaland in aid of refugee support services. You can win it for £2 if you correctly guess how much it weighs. Fully remote controlled, top speed 3 knots, batteries included. On display at the pop-up Help Refugees shop. 30 Fouberts Place, Carnaby Street, London, W1F 7PS. Competition closes at 8pm 22nd December. Guess online at www.choose.love
A post shared by Banksy (@banksy) on Dec 1, 2018 at 7:37am PST
Свои варианты ответов можно присылать до 22 декабря 2018 года.
Розыгрыш проходит на сайте Choose Love. Там есть подсказка – размер скульптуры составляет 90 x 38 x 42 сантиметра, корпус лодки изготовлен из стекловолокна, а фигурки в ней – из смолы.
Choose Love – это благотворительный онлайн-магазин, пользователи которого могут сделать беженцам подарок в виде одежды, палаток или спальных мешков. В 2017 году около 200 миллионов человек купили там товары на сумму более 1,3 миллиона долларов.