Милена Безбородова и Леша Безус переживают кризис в отношениях. Участники телепроекта Дом-2 советуют молодым людям поскорее расстаться.

Милена Безбородова и Леша Безус переживают кризис вотношениях. Участники телепроекта "Дом-2" советуют молодым людям поскорее расстаться.Прошлой ночью на Поляне было неспокойно. Леша и Милена ругалисьпрямо под окнами Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Жуткий скандал звездреалити-шоу "Дом-2" засняли камеры видеонаблюдения.Леша кричал навозлюбленную, заставляя ее вернуться в дом. Девушка была явно не в себе: онастояла на заснеженном дворе без верхней одежды и обуви. Рыдающая Безбородовагромко требовала вернуть ей телефон. Судя по всему, девушка преследовала убегающего любовника, пытаясь отобрать смартфон.На шум прибежал ДмитрийДмитренко. Судя по внешнему виду, тот был в трусах и куртке, громкие звукивытащили его из постели. Дмитрий очень удивился, увидев Милену, стоящую в однихносках. Он попросил парочку вернуться в дом и не будить его восьмимесячнуюдочь.Увещевания Дмитренко не повлияли на скандалистов. Парочкапродолжила препираться, наплевав на спокойный сон других жителей "Дома-2"."Это походу последняя остановка до психушки… м… да…..(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " В телефоненаверное что-то накосячила, "Они друг друга стоят. Если хотел то расстались бы.Он боится уйти на голосовании", "Милена -жуткая, дипрессивная, вечно ноющаяистеричка!!! Из веселого паренька сделала психа!!! Накапайте ей корвалола в обаглаза, в ноздри, в уши!!! Короче – везде!!! Может утихнет???", "Организаторы,звери конечные! Видят же что у девушки психика нарушена, дальше ее психопаткойделают до суицида так довести можно! Отправте ее домой пусть учиться идетобразованием занимается", – отреагировали на происходящее поклонникителестройки.Примечательно, что все вокруг: родственники, друзья и другиеучастники советуют Безбородовой и Безусу расстаться. Даже дедушка Милены,который ни разу не видел ни ее саму, ни ее возлюбленного из шоу ,настаивает на разрыве.