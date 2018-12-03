Милена Безбородова и Леша Безус переживают кризис в
отношениях. Участники телепроекта Дом-2 советуют молодым людям поскорее расстаться.
Милена Безбородова и Леша Безус переживают кризис в
отношениях. Участники телепроекта "Дом-2" советуют молодым людям поскорее расстаться.
Прошлой ночью на Поляне было неспокойно. Леша и Милена ругались
прямо под окнами Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Жуткий скандал звезд
реалити-шоу "Дом-2" засняли камеры видеонаблюдения.
Леша кричал на
возлюбленную, заставляя ее вернуться в дом. Девушка была явно не в себе: она
стояла на заснеженном дворе без верхней одежды и обуви. Рыдающая Безбородова
громко требовала вернуть ей телефон. Судя по всему, девушка преследовала убегающего любовника, пытаясь отобрать смартфон.
На шум прибежал Дмитрий
Дмитренко. Судя по внешнему виду, тот был в трусах и куртке, громкие звуки
вытащили его из постели. Дмитрий очень удивился, увидев Милену, стоящую в одних
носках. Он попросил парочку вернуться в дом и не будить его восьмимесячную
дочь.
Увещевания Дмитренко не повлияли на скандалистов. Парочка
продолжила препираться, наплевав на спокойный сон других жителей "Дома-2".
"Это походу последняя остановка до психушки… м… да…..
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", " В телефоне
наверное что-то накосячила, "Они друг друга стоят. Если хотел то расстались бы.
Он боится уйти на голосовании", "Милена -жуткая, дипрессивная, вечно ноющая
истеричка!!! Из веселого паренька сделала психа!!! Накапайте ей корвалола в оба
глаза, в ноздри, в уши!!! Короче – везде!!! Может утихнет???", "Организаторы,
звери конечные! Видят же что у девушки психика нарушена, дальше ее психопаткой
делают до суицида так довести можно! Отправте ее домой пусть учиться идет
образованием занимается", – отреагировали на происходящее поклонники
телестройки.
Примечательно, что все вокруг: родственники, друзья и другие
участники советуют Безбородовой и Безусу расстаться. Даже дедушка Милены,
который ни разу не видел ни ее саму, ни ее возлюбленного из шоу ,
настаивает на разрыве.