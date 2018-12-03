Подвели итоги семейного фотоконкурса и обсудили вопросы развития города. Мэр Владимира Ольга Деева и глава горадминистрации Андрей Шохин встретились с мамами талантливых детей областного центра. Они добиваются высоких результатов в учебе, спорте, искусстве, общественной деятельности. Подобный формат открытого диалога уже стал традиционным для владимирцев и руководства города. На встрече побывала Маргарита Махрова.

Подвели итоги семейного фотоконкурса и обсудили вопросы развития города. Мэр Владимира Ольга Деева и глава горадминистрации Андрей Шохин встретились с мамами талантливых детей областного центра. Они добиваются высоких результатов в учебе, спорте, искусстве, общественной деятельности. Подобный формат открытого диалога уже стал традиционным для владимирцев и руководства города. На встрече побывала Маргарита Махрова.Мам города выступлениями радуют одарённые дети. Как воспитать талантливого ребёнка не понаслышке знает Ольга Куксенкова. Её сын, Николай, знаменитый спортсмен, чемпион Европы и многократный чемпион страны по спортивной гимнастике. Ольга Дмитриевна и сама тренер, признаётся, что всегда переживает, когда следит за выступлениями сына на соревнованиях.Ольга Куксенкова, мама спортивного гимнаста Николая Куксенкова: "Болеем очень, переживаем, волнуемся и радуемся победам. Он взрослый человек, уже сам мне советы даёт: "Мама, сильно не волнуйся, не переживай, у меня всё получится, я стараюсь".На встрече мамам рассказали о том, чем живёт наш город и где их дети могут развивать свои таланты. Так, например, по статистике, из 50 тысяч владимирцев от 5 до 18 лет, 44 тысячи посещают кружки, секции, творческие студии и объединения. Во Владимире работает более 70 клубов по месту жительства. В этом году открылся Ледовый дворец. Кроме того, призами наградили победительниц городского фотоконкурса Мамины счастливые мгновения. Его приурочили ко Дню матери, поучаствовать могли все желающие. На конкурс прислали более 200 фотографий. В каждой работе - маленькая история большого семейного счастья. В число лауреатов фотоконкурса вошла и Ольга Медведева. Её дочь Виолетта - постоянная участница волонтёрских экологических программ, победительница конкурса "Велолето". Кстати, спортом увлекаются все члены их семьи.Ольга Медведева, мама: "Детей с самого маленького возраста начали приучать к беговелам, велосипедам. Это, конечно, прогулки, совместное времяпрепровождение. Муж у меня вообще детей на велосипеде возит в садик, сын сидит в кресле, а дочь уже сама на велосипеде едет 3 километра до садика туда и обратно. И в походы мы ходим, правда, у нас сейчас и третий ребёнок появился, это будет сложно".Они воспитывают настоящих чемпионов, художников и музыкантов, талантливых учёных и общественников, прославляющих наш город и область. Встреча с мамами одарённых детей города для руководства Владимира уже стала традиционной. Одна из главных задач: отметить тех, кем гордится город, и обсудить важные вопросы развития Владимира.Ольга Деева, глава г. Владимира: "И в учёбе, и в спорте, и в искусстве, эти ребята стали лучшими, а, наверное, для каждой семьи это немаловажно, поддержать своего ребёнка в самом раннем возрасте. Для того чтобы потом мы получили и великих спортсменов, и великих театралов, и великих танцоров, певцов".Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Мы всегда гордимся нашими детьми, но сегодня, действительно, и такой момент, что мамы ведь всё равно жители города Владимира и тоже бытовые вопросы, и в школе, и в детских садах какие-то вопросы возникают, то есть любой вопрос, который их волнует, они могут задать и услышать ответ".Где во Владимире не хватает велодорожек, как развиваются зоны отдыха и можно ли сделать единый проездной билет для школьников на все виды транспорта? Все вопросы жительниц Владимира городские власти взяли "на карандаш" и дали ответы. Так, например, создание единых школьных проездных уже рассматривают в мэрии, велодорожки вдоль Лыбедской магистрали - тоже стоят в плане и будут оборудованы, как только появятся средства. Кроме того, власти города напомнили, что вскоре обновится парк "Добросельский", и там будут предусмотрены всевозможные виды спортивных развлечений, велодорожки, в том числе.