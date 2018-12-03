Мужчина согласился на «денежное вознаграждение» в размере 94 тысяч рублей

Мужчина согласился на «денежное вознаграждение» в размере 94 тысяч рублейКамешковский районный суд удовлетворил иск владимирского прокурора и обязал взыскать с бывшего начальника смены дежурной части регионального УМВД 94 тысячи рублей.Напомним, бывший полицейский осужден за получение взятки. Его приговорили к трем годам лишения свободы.В 2017 году Гуденко использовал свое служебное положение вопреки интересам службы и согласился взять «денежное вознаграждение» в размере 94 тысяч рублей. Взятку он получил за предоставление бизнесмену, занимающемуся ритуальными услугами, служебной информации об обнаружении трупов, адресах их местонахождения и контактных данных их родных.