Нельзя будет проехать по Большой Московской и Большой Нижегородской

Нельзя будет проехать по Большой Московской и Большой НижегородскойАдминистрация Владимира предупреждает всех жителей и гостей областной столицы, что во время проведения крестного хода, который организует Владимирская епархия накануне Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского, движение транспорта опять ограничат.5 декабря с 15:00 до 16:00 нельзя будет проехать по Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от Гагарина до площади Фрунзе.Объехать водителям предлагают по улицам Гагарина, Лыбедской магистрали, Луначарского и Усти-на-Лабе.