Нижняя палата парламента планирует вернуть в бюджет России около 0,5 миллиарда рублей, сэкономленных в текущем году. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента планирует вернуть в бюджет России около 0,5 миллиарда рублей, сэкономленных в текущем году. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он уточнил, что сэкономлено около полмиллиарда рублей в целом по расходным полномочиям Госдумы и порядка ста миллионов относительно фонда оплаты труда депутатов.Общая сумма в 0,5 миллиарда уже включает сэкономленные расходы на заработную плату парламентариям, уточнил Володин. Законодатель подчеркнул, что все эти средств нижняя палата вернет в федеральный бюджет.Подробнее спикер Госдумы остановился на экономии по фонду оплаты труда депутатов. Председатель нижней палаты рассказал, что она возникает в случаях, если депутат отсутствует на пленарном заседании, берет отпуск за свой счет или оформляет больничный.Напомним, ранее нижняя палата поправки в федеральный бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Профицит бюджета составит 2 138,7 триллиона, это более 2% ВВП.Вячеслав Володин отметил, что дополнительные средства, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета, будут уже в этом году направлены на финансирование ряда задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и майском указе.Так, 107,5 миллиарда рублей пойдут на поддержку регионов и обеспечение сбалансированности их бюджетов. Почти девять миллиардов будут направлены на исполнение закона о повышении минимального размера оплаты труда.Кроме того, Госдума и правительство достигли о компенсации сельхозпроизводителям роста цен на горюче-смазочные материалы. Дополнительные средства будут выделены, если до конца года будет просчитана потребность в них сельхозпроизводителей.