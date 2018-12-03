Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает победу Алины Загитовой в Пхенчхане незаслуженной. По мнению фигуристки, золото должна была завоевать Евгения Медведева, но ее подвела команда.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьяновасчитает победу Алины Загитовой в Пхенчхане незаслуженной. По мнениюфигуристки, золото должна была завоевать Евгения Медведева, но ее подвелакоманда.Бестемьянова поддержала тренераМаксима Транькова, который назвал Медведеву главным фаворитом на Олимпийскихиграх в Пхенчхане в 2018 году. "Траньков просторассказал о состоянии людей во время Олимпийских игр. Женя болела, пропустиламного. Алина была очень хороша, но она только начинала. Мы все это понимали и действительно болели за Женю", – пояснила она.Наталья считает, что командаЕвгении должна была бороться за то, чтобы судьи поставили ей больше баллов. "Мытак желали, чтобы она выиграла. И ей так мало поставили GOE. Ей должны былипоставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но еесдали. Она проиграла нечестно, на мой взгляд", – уточнила спортсменка. Она уверена,что уровень подготовки Медведевой был выше, чем у Загитовой.По мнению Натальи, если бы Евгения выступала от Канады, обязательно заняла бы первое место. Но никто из чиновников из Федерациифигурного катания не вступился за нее. "Если бы Медведева каталась за Канаду, онабы выиграла. Женю просто бросили, никто ее не поддержал", – заявила олимпийскаячемпионка.Ранее тренер Максим Траньков рассказал в интервью одному из спортивных изданий о своем отношении к молодой фигуристке. Тренер сообщил, чтоникто из профессиональных спортсменов не болел за Алину Загитову на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане."НаОлимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Евгению Медведеву. За Алину никтоне болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женяуже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своихплечах", – поделился он.Однако фигурист добавил,что победа Загитовой на соревнованиях в этом году была абсолютно заслуженной. "Еепрограмма была гораздо сильнее технически, чем у Жени", – цитирует егогазета "Спорт день за днем".После этого громкого заявления Траньков стал получатьугрозы от поклонников воспитанницы Этери Тутберидзе.Об этом двукратный олимпийский чемпион рассказал на своей странице в Instagram. Спортсменсообщил, что недовольные фанаты Загитовой угрожают ему жестокой расправой.