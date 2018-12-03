В апреле будущего года Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Торжества должны принять всероссийский масштаб – она у нас такая одна! Как ожидается, 17 апреля, вскоре после дня рождения, последняя артистка Советского Союза (после нее это высокое звание никому не давали) даст концерт в Кремле. А ее давний друг Александр Буйнов заверил Дни.Ру, что хочет предложить ей сделать там оригинальный номер.

В апреле будущего года Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Торжества должны принять всероссийский масштаб – она у нас такая одна! Как ожидается, 17 апреля, вскоре после дня рождения, последняя артистка Советского Союза (после нее это высокое звание никому не давали) даст концерт в Кремле. А ее давний друг Александр Буйнов заверил "Дни.Ру", что хочет предложить ей сделать там оригинальный номер."Я на днях поеду к Алле Борисовне в гости – хочу с ней серьезно поговорить, – признался Буйнов за кулисами "Песни года". – Например, предложу ей номер, где мы могли бы сбацать что-то в два рояля. Ведь в молодости Пугачева начинала как пианистка (и даже преподавала музыку в школе – Прим. ред.), я тоже играл в "Веселых ребятах", вот и можно будет что-то придумать".При этом Буйнов считает, что никакого масштабного шоу к юбилею Пугачевой делать не стоит – достаточно будет черного кабинета на сцене, как это было в 1998 году с ее легендарной программой "Избранное" в ГЦКЗ "Россия". "Ведь Алла – не певица, а, в первую очередь, драматическая актриса, – пояснил Александр. – Она умеет каждую песню превратить в спектакль и поэтому заставляет женщин всей страны плакать".Есть у Буйнова и другие идеи для Примадонны. "Можно пригласить Игоря Бутмана, Юрия Башмета и сделать джазовый номер, – говорит артист. – Конечно, если только Алла меня с этими идеями не пошлет и не скажет: "Сашка, я так устала и ничего не хочу".Осталось найти возможность, чтобы рассказать про идет главной артистки страны. "Тут требуется какая-то приватная, клубная атмосфера, – считает Буйнов. – А дома у нее, вернее, в замке, то дети бегают, то повариха ходит, не найти такого закутка, где можно было бы уединиться и поговорить по душам".Напомним, что чета Буйновых дружит с Аллой Пугачевой уже много лет – они вместе отмечают праздники, созваниваются пол поводу и без. Буйнов очень гордится этой дружбой и готов хвалить Примадонну часами. Впрочем, она достойна.